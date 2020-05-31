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Aktüel

Londra'da, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne ilişkin gösteri

Yeniakit Publisher
2020-05-31 22:49:41 -
Londra'da, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne ilişkin gösteri

LONDRA (AA) - Londra’da binlerce gösterici, ABD’nin Minnesota kentinde gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için dayanışma eylemi yaptı.

Trafalgar Meydanı'nda öğle saatlerinde toplanan göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok", "Dizinizi boynumuzdan çekin" sloganları atarken, ABD ve İngiliz hükümeti karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı.

"Gerçek pandemi ırkçılıktır" pankartının dikkati çektiği gösteride, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralları da umursanmadı.

Göstericiler daha sonra kentin Vauxhall semtinde bulunan ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Elçilik önünde yoğun güvenlik önlemi alan İngiliz polisi ile göstericiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki çatışma yaşanırken, 11 gösterici gözaltına alındı.

Polisin geri çekilmesiyle gerginliğin azaldığı eylemde göstericiler, başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Street'e yürüdü ve eyleme burada devam etti.



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