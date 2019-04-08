Londra'da PKK'lı itler, Türk derneğine saldırdı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da, terör örgütü PKK yandaşları, Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği'ne saldırdı.

Olay dün gece 23:50 sıralarında meydan geldi. Derneğin camlarını kıran ve kapılarına PKK yazan saldırganlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, maddi hasarın meydana geldiği saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

"Halkı sindirmeye çalışıyorlar"

Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Terör örgütlerinin halkı baskı ve şiddetle sindirmeye çalıştıklarını ancak buna boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Dernek çalışanı ve görgü tanığı İsa Gönen, derneği kapatıp çıktıktan sonra yan dükkânda otururken gürültü duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığında maskeli saldırganları derneğin camlarını kırarken gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine derhal polisi aradığını belirten Gönen, saldırıyı nefretle kınadığını ifade etti.

Dernek üyeleri de eğitim ve kültür derneği olan bir mekâna gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, polisin bir an önce saldırganları yakalamasını istedi.