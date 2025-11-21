Londra’da hırsızlar telefon seçiyor

Gasp veya hırsızlık mağduru olduğunuzda, saldırganın elinizdeki malın markasını beğenmeyip size geri vereceğini düşünmezsiniz. Ancak Londra sokaklarında son dönemde yaşananlar, suç dünyasında bile garip bir "seçiciliğin" başladığını gösteriyor. Güney Londra'da yaşanan bir olay, bu durumun en çarpıcı örneği haline geldi.

Ocak ayında Sam adında bir vatandaşın önünü kesen bir grup saldırgan; telefonunu, kamerasını ve beresini zorla aldı. Ancak gerilim dolu bu anlar, beklenmedik bir diyalogla son buldu. Sam'in telefonunu eline alan hırsız, cihaza şöyle bir baktıktan sonra, "Ben Samsung istemiyorum" diyerek telefonu şaşkın kurbanına geri verdi ve kaçtı. Üstelik bu sadece Sam'in başına gelen münferit bir olay değil. Benzer şekilde Sarah isimli bir başka kullanıcı da eski Pixel telefonunun iki kez çalınmaya çalışıldığını, ancak hırsızların cihazın iPhone olmadığını anlayınca telefonu yere atıp gittiklerini anlatıyor.

PAZAR YARI YARIYA, HIRSIZLAR "TEK TARAFLI"

Birleşik Krallık'ta akıllı telefon pazarı aslında oldukça dengeli. İstatistiklere göre halkın neredeyse yarısı Android, diğer yarısı ise iPhone kullanıyor. Mantıken, rastgele yapılan hırsızlıklarda çalınan telefonların da bu orana paralel olması beklenir. Ancak Londra'daki suç istatistikleri bu denklemi bozuyor. Hırsızlar, Android cihazları görmezden gelip ısrarla iPhone modellerini hedef alıyor.

Geçtiğimiz yıl Londra'da yaklaşık 80.000 telefon çalındı. Yetkililer, bu cihazların büyük bir kısmının ülke dışına kaçırıldığını tespit etti. Hatta takip edilen tek bir iPhone, polisin devasa bir suç ağını çökertmesini sağladı; çalınan telefonların %40'ının, yani yılda yaklaşık 40.000 cihazın Çin'e gönderildiği bir şebeke ortaya çıkarıldı. Avrupa'daki telefon hırsızlıklarının beşte ikisinin İngiltere merkezli olması da durumun ciddiyetini gösteriyor.

NEDEN SADECE İPHONE?

Peki hırsızlar neden Android yerine iPhone'u tercih ediyor? İlk akla gelenin aksine, sebep iPhone'ların şifresini kırmanın daha kolay olması değil. Hem Apple hem de Google, güvenlik konusunda oldukça sıkı önlemlere sahip. "Çalıntı Cihaz Koruması" gibi özellikler sayesinde, biyometrik veriler olmadan cihazı sıfırlamak veya ele geçirmek neredeyse imkansız.

Asıl sebep tamamen duygusal, daha doğrusu ekonomik. Kilitlenmiş ve kullanılamaz hale gelmiş olsa bile bir iPhone, "yedek parça" olarak Android rakiplerinden çok daha fazla para ediyor. İkinci el piyasası verileri de bunu doğruluyor. iPhone'lar, üretim kalitesi ve uzun süreli yazılım desteği sayesinde değerini çok daha iyi koruyor. Yapılan pazar araştırmalarına göre, bir iPhone bir yılın sonunda değerinin sadece %14-15'ini kaybederken, bu oran Android amiral gemilerinde %32'leri aşıyor.

Zaman geçtikçe makas daha da açılıyor. İki yılın sonunda bir iPhone hala ciddi bir maddi değere sahipken, Samsung veya Google Pixel gibi cihazlar ilk değerlerinin %80-90'ını kaybetmiş olabiliyor. Hırsızlar da bu "yatırım" mantığını çözmüş görünüyor; riske girdiklerinde, satarken onlara en çok parayı getirecek, parçası en kıymetli olan cihaza, yani iPhone'a yöneliyorlar.