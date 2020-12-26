  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor
Aktüel

Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:27:17 -
Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara bir acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde artık ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Londra Ambulans Hizmetlerinin bir iç yazışmasında, kurumun, "doğumlarını evde veya Londra'daki 3 doğum merkezinden birinde yapmayı seçen kadınlara artık müdahale edecek bir konumda olmadığı" uyarısında bulunuldu.

Yazışmada, "Plan ve tercihlerini belirlemelerine yardımcı olmak için bu bilginin hamile kadınlara iletilmesinin kritik olduğu" ifade edildi.

Kurumdan gazeteye yapılan açıklamada ise en kötü durumdaki hastalara bakım sağlamaya devam edebilmek için hastane doğum ekiplerinden ve anne adaylarından, Londra'daki doğum merkezleri veya evlerdeki yüksek riskli doğumlar konusunu yeniden değerlendirmelerinin istendiği belirtildi.

Acil bir durumda kadınların ambulansla hastaneye kaldırılmalarının gerekebileceği vurgulanan açıklamada, bu tür doğumların devam edeceği durumlarda özel hastanelerden ambulans hizmeti sağlanabileceği ifade edildi.

Kovid-19'un sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle Londra'da haftalar içinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların tükenebileceğinden endişe edilirken, olası hasta artışı nedeniyle başka servislerdeki hemşire ve doktorlar bu noktalarda görevlendiriliyor.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından günlük vaka sayısı 30 bini geçmeye başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...
Siyaset

CHP'li belediyenin Bekir Coşkun kararının ardından Alpay Özalan'dan olay öneri: Partinin adını değiştirip...

Müsrif CHP'li belediyeler, heykele para harcama konusunda yarışa girdi. Son olarak Buca Belediyesi, Sözcü'nün ölen yazarı Bekir Coşkun'un he..
İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip
Teknoloji

İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip

Türkiye'nin artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine sahip olduğunu belirten Savunma..
Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi! AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’yu örnek gösterdi! AK Partili isimden Nagehan Alçı’ya Hasan Sabbah göndermesi

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya, Selahattin Demirtaş kararı sarf ettiği sözler üzerinden sert te..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay