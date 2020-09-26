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Dünya Londra polisinden koronavirüs protestocularına dayak!
Dünya

Londra polisinden koronavirüs protestocularına dayak!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar meydanında, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek amacıyla toplanan on binlerce kişiye, Londra polisi tarafından orantısız güç uygulandı. Londra polisinin göstericilere yaptığı meydan dayağı görüntüleri tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:25:00 - 2020-09-26 20:27:31

İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs tedbirlerine tepki göstermek için toplanan on binlerce kişeye Londra polisi orantısız güç uyguladı.

Londra’da bugün öğlen saatlerinde Trafalgar meydanında on binlerce kişi toplandı. Kalabalık, hükümetin yeni tecrit kararlarını protesto ederek “kazanacağız” sloganlarıyla yürüyüşe geçtiler.

Hükümeti protesto ettiler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı toplanan kalabalık, çeşitli pankart ve bayraklarla hükümet aleyhinde sloganlar attı. Toplanan kalabalık hiçbir şekilde sosyal mesafeye uymadı ve hiçbiri maske takmadı.

Çok sayıda kişi yaralandı

Protesto sırasında çıkan arbede sonucu bir çok sivil yaralandı ve gözaltına alındı.

Londra'da olaylar durmuyor

Geçtiğimiz hafta da pandemi sürecinde alınan önlemlere karşı küçük bir grup protesto girişiminde bulunmuş ve bir düzine polisin yaralandığı, 32 kişinin gözaltına alındığı bir kargaşaya dönüşmüştü.

Londra polisi tüm hafta boyunca protestoları organize edenlerle irtibata geçip yasal yükümlülüklerini hatırlattıklarını ve olayların koronavirüs düzenlemelerini ihlal edebileceği ikazında bulunduklarını açıklamalarına rağmen geri adım atılmadı.

 

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