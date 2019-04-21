Londra karıştı: Gözaltı sayısı bine yaklaştı!

İngiliz polisi başkent Londra’da Extinction Rebellion isimli çevreci kampanya oluşumu tarafından düzenlenen iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 750’yi geçtiğini duyurdu.

'Artık son verin'

Londra Büyükşehir Polis Teşkilatı Komisyon Üyesi Cressida Dick, çevreci eylemcilerin protestoları ile çok büyük kargaşaya yol açtıklarını belirterek, “Protestoculara bir mesajım var, lütfen yasal olarak eylem yapabileceğiniz ‘Mermer Kemer’e gidin. Bu yasadışı protestonuza son verin. Mermer Kemer’e gitmek istemiyorsanız da evinize gidin” ifadelerini kullandı.





İşgaller 6 gündür sürüyor

Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.





Bu noktalardan sadece Piccadilly Circus, eylemcilerin işgalinden kurtarılmış durumda bulunuyor. Polis eyleme izin verilen Marble Arch'a geçmeleri için Waterloo Köprüsü'ndeki eylemcilere pazartesi gününe, Parlamento Meydanı'ndakilere yarın akşam saat 20.00'ye ve Oxford Circus'takilere de bu akşama kadar mühlet tanıdığını duyurdu.