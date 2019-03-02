Londra derbisinde kazanan çıkmadı - İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspur ile Arsenal arasındaki derbi mücadelesi 1-1 berabere bitti



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur ile Arsenal 1-1 berabere kaldı. Ligdeki son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Tottenham Hotspur, derbi maçta Wembley Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Arsenal, 16. dakikada Aaron Ramsey'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibin 74. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle beraberliği yakaladığı mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve derbi 1-1 sona erdi. Arsenallı Pierre Aubameyang'ın 90. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Lucas Torreira 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 72. dakikada Aaron Ramsey'in yerine oyuna girdi.

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