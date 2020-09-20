  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi
Spor

Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 00:06:16 -
Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi.

Londra derbisindeki maçta Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, West Ham United 45. dakikada Michail Antonio'nun golü ile eşitliği sağladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri maçın 85. dakikasında Eddie Nketiah'ın gölüyle 2-1 öne geçti, maç bu skorla sona erdi.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Arsenal ligdeki ilk iki haftada sahadan galip ayrılarak puanını 6 yaparken, West Ham ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek! Suriye'den gönderdi
Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek! Suriye'den gönderdi

Darbeci general Hafter'in en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, Suriye'de İran tarafından da desteklenen savaş suçlularından oluşan Şeb..
ABD kararını verdi! 48 saat içinde...
Dünya

ABD kararını verdi! 48 saat içinde...

ABD'de Çin menşeli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat uygulamaları, ulusal güvenlik gerekçeleri ile yasaklanıyor.

Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...
Siyaset

Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelse yanıtınız ne olur?’ sorusuna çarpıcı bir cevap verdi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı