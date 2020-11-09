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Aktüel Londra Belediye Başkanı, Müslüman olduğu için Trump'ın kendisini hedef aldığını savundu
Aktüel

Londra Belediye Başkanı, Müslüman olduğu için Trump'ın kendisini hedef aldığını savundu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:42:06 -
Londra Belediye Başkanı, Müslüman olduğu için Trump'ın kendisini hedef aldığını savundu

LONDRA (AA) - Londra Belediye Başkanı Sadık Han, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslüman olduğu için kendisini hedef aldığını söyledi.

Han, LBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Müslüman olmak kolay değil." dedi. Trump'ı kasteden Han "İslam ile Batı'nın uyumsuz olduğu görüşünü taşıyan ana akım bir politikacının ilk kez özgür dünyanın lideri" olduğunu söyledi.

Han, Trump'ın, çok küçük bir azınlığın eylemleri nedeniyle tüm Müslümanların terörist ve kötü olduğu görüşünü savunduğunu aktararak "Açık konuşmak gerekirse (hedef olarak) seçilmemin sebebi inancımdan başka bir şey değildi." dedi.

- "İslamofobi toplumsal hayatın her alanına nüfuz ediyor"

Trump'ın eylemleri ve sözlerinin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara "ek bir yük yüklediğini" belirten Han, ABD Başkanı'nın azınlıklara ve kendisinden farklı olan insanlara davranış şeklinden dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin memnun olmadığının altını çizdi.

İngiltere Müslüman Konseyi, Han'ın sözlerinin ardından, yayımladığı yazılı açıklamada, "Müslüman bir siyasetçinin inancından dolayı ayrımcılığa uğraması kabul edilemez. Ne yazık ki İslamofobi toplumsal hayatın her alanına nüfuz ediyor." denildi.

- Trump'ın hakaretleri

Trump, 2016'da Twitter hesabından, Londra Belediye Başkanı seçilen Sadık Han'a defalarca hakaret etmişti.

2017'deki bir terör saldırısının ardından "Endişelenmek için bir neden yok." değerlendirmesinde bulunan Han'ın bu sözü için Trump, "acınası bahane" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 2018'de Londra Belediye Başkanı Han'ın "kötü bir iş çıkardığını" savunmuştu. Han için "Londra'yı yok eden ulusal bir yüz karası." ifadesini de kullanan Trump, Haziran 2019'da İngiltere'yi ziyaretinde de Londra Belediye Başkanı'nı bir kez daha hedef alarak "Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullanmıştı.

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