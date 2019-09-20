Lonca’nın dördüncü dönem girişimcileri mezun oluyor!

Kuveyt Türk’ün yenilikçi fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde dördüncü dönem girişimcileri mezun oluyor.

Yapı yönetiminden geri dönüşüme, mobil uygulamalardan analiz ve araştırma platformlarına uzanan teknoloji odaklı projelerini Lonca’da geliştirme imkânı bulan 11 ekibe, altı ay boyunca, mentorluk, hibe, çalışma ortamı, Ar-Ge gibi destekler sunuldu. Dördüncü dönem mezunları ile birlikte iki yıl önce kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’ni tamamlayan girişimci ekip sayısı da 40’a ulaştı.

26 Eylül tarihinde, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Lonca Yönetim Komitesi Başkanı İrfan Yılmaz, Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu, mezun girişimciler, yatırımcılar, mentorler, iş ortakları ve davetlileri “Lonca Demoday” etkinliğinde bir araya gelecek.