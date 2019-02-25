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Lonca Girişimcilik Merkezi'nin kapıları dördüncü kez yeni fikirlere açılıyor

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar:- "İletişim ağını girişimcilerimizin faydasına olacak şekilde artırmaya ve derinleştirmeye gayret gösteriyoruz. Üçüncü dönemden itibaren her bir girişimin performanslarını takip ederek 40 bin TL'ye kadar hibe veriyoruz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
Lonca Girişimcilik Merkezi'nin kapıları dördüncü kez yeni fikirlere açılıyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde dördüncü dönem başvuruları başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk tarafından teknoloji odaklı yeni fikirlerin desteklenip geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi’nde dördüncü dönemin başvuruları alınıyor.

Başvuru, 8 Mart'a kadar devam edecek. Dördüncü döneminde 10 yeni girişime destek vermeyi amaçlayan Lonca Girişimcilik Merkezi başvuruları www.loncagirisim.com adresi üzerinden kabul ediliyor.

Her dönem yüzlerce başvurunun alındığı merkezde jüri üyeleri, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini yapıyor.


- 4 şehirdeki 15 lokasyonda çalışma imkanı


Verilen bilgiye göre, proje kapsamında 6 ay boyunca startup'lara eğitim, proje bazlı mentorluk ve çok lokasyonlu kuluçka hizmeti veriliyor.

Workinton iş birliğiyle hayata geçirilen Lonca Girişimcilik Merkezi’nde, girişimcilere Workinton’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki 15 farklı lokasyonunda uygun çalışma ortamları sağlanıyor.

40 bin TL'ye kadar hibe, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, fintech’ler için API ve girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım konusunda destek imkanı da merkezin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Lonca girişimcileri ayrıca, startup’lara yatırım amacıyla Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda da önceliğe sahip oluyor.

İlk iki döneminde toplam 17 girişimcinin mezun olduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönem eğitimleri 11 ekiple devam ediyor.

- "40 bin TL’ye kadar hibe veriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin her geçen dönemde ekosistem tarafından sevilen ve destek olunmaya çalışılan bir marka olduğunu belirtti.

İletişim ağını girişimcilerin faydasına olacak şekilde artırmaya ve derinleştirmeye gayret gösterdiklerini aktaran Gündebahar, "Üçüncü dönemden itibaren her bir girişimin performanslarını takip ederek 40 bin TL’ye kadar hibe veriyoruz. Ayrıca, yurt dışına hazır olan girişimlerin fuar ve etkinliklere katılmalarına da yardımcı olmayı planlıyoruz. Şu anda başvurularını kabul ettiğimiz dördüncü dönemde de girişimcilere ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
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