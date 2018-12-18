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Lonca Girişimcilik Merkezi üçüncü döneme başladı

Kuveyt Türk’ün hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönem eğitimleri başladı.

18 Aralık 2018 Salı 09:48
Lonca Girişimcilik Merkezi üçüncü döneme başladı

Kuveyt Türk’ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde üçüncü dönem eğitimleri başladı. Yeni dönemde 11 girişimci ekibe eğitim, mentorluk, kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkânı sunulacak. Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, hibe olarak verilen tutar ve desteklerin üçüncü dönemde artacağını açıkladı. Gündebahar, “Her bir girişime performanslarını takip ederek 40 bin TL’ye kadar hibe vermeyi, yurt dışına hazır olan girişimlerin ise fuar ve etkinliklere katılmalarına yardımcı olmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:48
  1. Kuveyt Türk
  2. Lonca Girişimcilik Merkezi
  3. mentorluk
  4. Ar-Ge desteği
  5. Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar

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