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Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a gözdağı!

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray ile oynayacak Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuri Semin ve oyuncular, önemli maç öncesi basının karşısına geçti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:40
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a gözdağı!

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, Galatasaray maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Grupta denk takımların olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, taraftar baskısını da önemsemediklerini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da Teknik Direktör Yuri Semin ve Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle D grubunu değerlendirerek sözlerine başlayan Semin, "Çekilen kurayı biz de memnuniyetle karşıladık. Grupta denk takımlar var. Maçlarımız bizim için zor olacak ama kazanabilmek için var gücümüzü sarf ederek şansımızı deneyeceğiz" dedi. Galatasaray'la daha önce karşılaştıkları hatırlatılan 71 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray taraftarının maçlardaki baskısına değinerek, "Taraftar baskısına hazırlıklıyız. Galatasaray ile son maçımızı eski statta oynamıştık. Orada tribünler yakın olduğu için baskı hissedildi. Yarınki maçta taraftar baskısını çok önemsemiyoruz. Sadece maçı düşünüyoruz" diye konuştu. 

"SMOLOV'UN YERİNE OYNAYACAK OYUNCULAR HAZIR"

Daha önce Galatasaray'la karşılaştıkları dönemde de takımın başında Fatih Terim'in olduğunu belirten Yuri Semin, "O maçın ardından Fatih Terim ile birkaç kez karşılaştık. Son zamanlarda yükselişlerini takip ediyorum. Bu tempoda devam etmelerini ve daha büyük başarılar elde etmesini diliyorum" dedi. Cezası bulunan Smolov'la ilgili olarak da konuşan Semin, "Smolov'un cezalı olması bizim için önemli ama onun yerine oynatabileceğimiz futbolcuları hazırladık" diyerek sözlerini tamamladı. 

FERNANDES: "KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes ise Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerinin altını çizerek, "Galibiyet en çok istediğimiz şey. Buradan alacağımız puanlar, sonraki karşılaşmalar için çok önemli. Daha önce Beşiktaş'ta oynadım. Burada farklı hissetmeyeceğim. Yarınki karşılaşma çok önemli. Önceliğimiz bu mücadele. Türkiye'deki futbol atmosferini çok iyi biliyorum. Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandık" açıklamasını yaptı. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:40
  1. Galatasaray
  2. Lokomotiv Moskova

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