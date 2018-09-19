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Lokomotiv Hocası Semin'den taraftar ve atmosfer itirafı

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından Rus basınına konuştu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:11
Lokomotiv Hocası Semin'den taraftar ve atmosfer itirafı

Semin, Galatasaray taraftarının önünde oynamanın çok güzel olduğunu  dile getirerek, "Bu kadar güzel taraftarların önünde oynayınca oyuncular da  durmak istemiyor. Hayatta kazanmak da kaybetmek de var. Bunu kabul ederek  yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yuri Semin'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

"3-0'lık sonuçta yanlış bir şey yok. Çünkü, çok büyük hatalar yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde böyle basit hatalar yaparsanız Galatasaray gibi bir takım size hızlıca cezayı keser. 9. dakikada beklenmedik bir gol geldi. Sonrasında daha çok atak yapmak istedik. Ancak, sonuç alamadık."

"OYUNCULARIM BÜYÜK HATALAR YAPTI"

"Böyle bir maçta 1 gol, çok büyük avantaj sağlıyor. Beraberlik için önemli şanslar da yakaladık. İkinci gol maçı çözdü. Sonra Galatasaray arkaya 5 kişilik bir duvar ördü. Üçüncü gol sadece skorbordu değiştirdi. Çünkü, o dakikalarda en azından 1 gol bulmak için çabalıyorduk ve çok kontratak yedik. Genel olarak, oyuncularıma yaptıkları büyük hatalar dışında bir şey söyleyemem."

"İKİNCİ GOLDE BİREYSEL BİR HATA YOK"

"Guilherme'nin ikinci golde bireysel olarak bir hatası yok. Bir hata varsa bu hepimizindir, tüm takımın."

"TEK TEK İSİM VERMEK DOĞRU DEĞİL"

"Manuel Fernandes ya da diğer hücum oyuncularını eleştiremem. Tek tek oyuncu ismi vermek doğru değil. Tüm takım bu maçı kaybetti. Her zaman eleştirileri kabul ederim, çünkü yararlı olabilirler. Ancak, bireysel eleştirileri kabul edemem. Sonuç olarak, eleştiri yanlış bir şey değil. Hayat böyle, bu anlarda ayakta kalmaya çalışacağız. Bu maç bize çok büyük ders oldu. Daha basit oynayacağız ve bir daha böyle hatalar yapmayacağız."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:11
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