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Ekonomi Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak
Ekonomi

Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Lokman Hekim Üniversitesi, bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 14:28:00 -
Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Lokman Hekim Üniversitesi, bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre açıklanan pozisyonlara 25 Ocak 2021 saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimine göre Ön Değerlendirme Sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak ve 29 Ocak 2021 tarihinde sınav yapılacak. Duyuruda, nihai değerlendirmenin açıklanma tarihi ise 01 Şubat 2021 olarak ifade edildi.

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