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Lokma nasıl yapılıyor? Kandil için ev yapımı lokma tarifi

Tam ölçülü lokma tarifi | Leziz bir lokma hazırlamak isteyenler tam ölçülü, denenmiş tarifleri araştırıyor. Peki, lokma için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü lokma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:24:00 -
Lokma nasıl yapılıyor? Kandil için ev yapımı lokma tarifi

Hem pratik hem de kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız; mutlaka lokma hazırlamalısınız. İşte, tam ölçülü lokma tarifi.

Kandil için ev yapımı lokma tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı şeker

Şerbet için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

Kızartmak için:

  • 2,5-3 su bardağı sıvı yağ

Lokma nasıl yapılıyor?

Bir yoğurma kabının içerisine unu alın.

Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.

Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencere alın.

Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.

Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.

Afiyet olsun.

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