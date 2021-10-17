Lokma nasıl yapılıyor? Kandil için ev yapımı lokma tarifi
Tam ölçülü lokma tarifi | Leziz bir lokma hazırlamak isteyenler tam ölçülü, denenmiş tarifleri araştırıyor. Peki, lokma için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü lokma tarifi
Hem pratik hem de kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız; mutlaka lokma hazırlamalısınız. İşte, tam ölçülü lokma tarifi.
Kandil için ev yapımı lokma tarifi
Malzemeler:
- 1 paket kuru maya
- 3,5 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı şeker
Şerbet için:
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Kızartmak için:
- 2,5-3 su bardağı sıvı yağ
Lokma nasıl yapılıyor?
Bir yoğurma kabının içerisine unu alın.
Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.
Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.
Şeker ve suyu tencere alın.
Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.
Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.
Afiyet olsun.