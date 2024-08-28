Lokantanın dekorunu antika eşyalar süslüyor

Nostalji tutkunu Toprak; eski televizyon, radyo, plak, duvar saatleri, çömlekler, kömürlü ütü, terazi, dikiş makinesi, gaz lambası, çömlek, tokmak, havan gibi yıllar içinde biriktirdiği antika eşyaları restoranının duvarlarında, tavanında sergiliyor. Müzeyi andıran restoranda, müşteriler yemek yerken adeta tarihte yolculuğa çıkıyor. Eskileri çok sevdiğini belirten Toprak, şunları anlattı: “Antika merakımım tamamı yoklukla alakalı. Eskiden çok fakirlik vardı. Restoranı açtığım yıllarda paramız az olduğu için masa ve sandalyeleri ikinci elden aldığımız için hep başka başkaydı. Sonra bu müşterilerin hoşuna gitti. Dedim ki ‘Bizim tarzımız bu olsun.’ 50 bine yakın parçamız var. Bir kent müzesi çalışmamız olacak inşallah.”