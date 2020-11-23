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Aktüel Lokantalarda "paket servis" yoğunluğu
Aktüel

Lokantalarda "paket servis" yoğunluğu

Samsun'da, lokantalar ve restoranlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteri ağırlama hizmetinin sonlandırılmasının ardından paket servis uygulamasında yoğunluk yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:09:26 -
Lokantalarda "paket servis" yoğunluğu

SAMSUN (AA) - Samsun'da lokantalar ve restoranlarda paket servis uygulamasında yoğunluklar yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgeyle restoran, lokanta, pastane ve kafe gibi tüm yeme içme yerlerinde müşteri ağırlama hizmetleri sonlandırıldı.

Masa ve sandalyelerini toplayan iş yerleri, saat 20.00'ye kadar sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet veriyor.

Motosikletli kurye Şevket Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle paket servis işinin yoğunlaştığını anlatan Şahin, "İşlerimiz yoğunlaştı. Biz sadece servis yapıyoruz. Maskesiz hiçbir servis yapmıyoruz. Müşterilerimiz de maskeli oluyor. Bazen on-line ödeme ise kapıya asıp gidiyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Recep Erdoğan paket servisinin yoğun olduğunu, bazen yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Belli saatlerde çok yoğunluk oluyor. Evlerindeki ve iş yerlerindeki müşterilerimize çiğ ve pişmiş balık servisi yapıyoruz. Özellikle akşama doğru yoğunluk artıyor." dedi.

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