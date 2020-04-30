Lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? 'Tarih verildi' iddiası

Türkiye'de korona virüsten yaşanan can kaybı azalmaya devam ederken lokanta ve kafelerin açılacağı tarih de merak konusu oldu.

Türkiye'de ölü sayısı günden güne azalırken, gevşeme hamlelerinin de yavaş yavaş geleceği üzerinde duruluyor.

Berber ve kuaförlerin açılış tarihinin ardından gözler bu kez de lokanta ve kafeteryalara çevrildi.

Lokanta va kafelerin açılacağı tarih

Lokanta ve kafetaryaların açılacağı tarih için de öngörülen tarihin 11 Mayıs olduğu iddia edildi. Bu açılışın birçok tedbirle, kademeli şekilde yapılacağı bildirildi.

AVM'lerin de 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlanacağı belirtiliyor. Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında; ülke genelinde yaklaşık 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine kapatılmıştı.