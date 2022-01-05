Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

Çorba için:

1 su bardağı sarı mercimek

1,5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Mercimekleri güzelce yıkayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sarımsakları ezin. Tereyağını eritip soğan ve sarımsakları yağda kavurun. Soğanlar pembeleşince unu da ilave edin ve kavurmayı sürdürün. Bir yandan çırpma teliyle karıştırarak tavuk suyunu ekleyin. Mercimekleri de ilave edin. Son olarak suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzu da ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin. Mercimekler pişince çorbanızı blender’dan geçirin. İnce delikli bir süzgeçten geçirdiğiniz çorbayı yeniden bir taşım kaynatın. Bu esnada tereyağını eritip pul biberi yağda yakın. Biberli yağı çorbanın üzerine döküp yemeğinizi sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Lokanta usulü tam kıvamında mercimek çorbası yapmanın püf noktaları

Küp küp doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları tereyağında sotelerken asla çok yüksek ateşte pişirmiyorlar.

Lokanta usulü mercimek çorbalarına o nefis kıvamı veren ise un! Unu çırpma teliyle iyice tereyağında kavuruyorlar. Çırpma teli de burada önemli bir detay, zira unda hiç topak kalmamasını ancak bu şekilde başarabilirsiniz.