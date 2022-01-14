Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı domates salçası

5,5 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım limonun suyu

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Ezogelin çorbası için mercimekleri bol suyla yıkayın. Soğanı ve sarımsakları incecik doğrayın. Pirinç ve bulguru az suyla hafifçe haşlayın ve süzün. Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğanı bu yağda güzelce kavurun. Ardından salçayı ve sarımsağı da ekleyip kavurmaya devam edin. Suyu ve tavuk suyunu ekleyip soğanlar yumuşayana kadar bu şekilde pişirin. Üzerine mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip güzelce karıştırın. Tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün. Limon suyunu, baharatları ve tuzu da ekleyip çorba kıvam alana kadar çırpma teli ile karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz. Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Ezogelin çorbası kaç kalori?

1 kase ezogelin çorbası kaç kalori: 91 kalori. 1 kepçe ezogelin çorbası: 68 kalori. 100 gram kasede ezogelin çorbası: 45 kalori.

Ezogelin çorbası püf noktaları

Çorba ve sulu yemeklerde daha iyi lezzet ve kıvam için soğanı rendeleme yapmamalıyız onun yerine minik minik doğramamız gerekiyor. Eğer tavuk suyu ve et suyunuz varsa tablet yerine yarım yarıya yani 4 bardak su 4 bardak et veya tavuk suyu koyarak daha lezzetli ve besleyici çorba elde etmiş olursunuz.