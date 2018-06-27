Lojistikte yabancı yatırım rüzgarı esiyor

Üretimin Doğu Avrupa'ya kayması, global lojistik şirketlerinin yatırım rotasını değiştirdi. Çin’in Kuşak ve Yol projesinin yaratacağı yeni fırsatlar da sektörün devlerini bölgeye çekiyor. Şirketler, yatırım için Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda olan Türkiye’yi seçiyor. Bir yandan mevcut yabancı şirketler yeni hatlar açarken diğer yandan pazara yeni oyuncular giriyor. Mart ayında ilk ofisini İstanbul’da açan İngiliz lojistik devi İngiliz şirket Trans Global Projects'in (TGP), ardından geçen hafta Romanya merkezli P&O Ferrymasters da İstanbul’a ofis açtı. Hong Kong merkezli Kerry Logistics de 50 TIR’lık yeni yatırımla Çin-Türkiye arası yeni bir demir ve kara yolu hattı açıyor.

TGP, bu yıl Türkiye pazarına giriş yapan ilk lojistik şirketi oldu. İstanbul’a ofis açan şirket, proje lojistiği yönetimi, gemi kiralama, havayolu lojistiği, tedarik zinciri yönetimi, lojistik danışmanlığı ve tedarik alanlarında hizmet veriyor. Şirket, Türkiye’deki ofisi ile Avrupa, Ortadoğu/Orta Asya’daki müşterileri arasında lojistik bir ağ kurmayı hedefliyor. Şirketin başına geçen Murat Aksu, özellikle proje taşımacılığında Türkiye’yi bölgesel bir transit merkezi olarak konumlandıracaklarını vurguladı. P&O Ferrymasters de İstanbul ofisi ile Pan-Avrupa lojistik ağını İstanbul'daki ilk ofisi ile Türkiye'ye genişletiyor. Bu yatırım Batı ve Doğu Avrupa'daki müşterilerin Türkiye'den günlük seferlerle Orta Asya ve Ortadoğu pazarlarına erişebilmelerini sağlıyor.

P&O Ferrymasters'ın global yöneticilerinden Herman Braam, “Bu stratejik hamle, P&O Ferrymasters'ın karayolu, demiryolu ve denizyolunu kullanarak hem Avrupa hem de Asya'daki müşteriler için lojistik çözümler sunma kapasitesini daha da güçlendirecek. Dünya daha karmaşık hale geliyor ve müşterilerimizin karşısına çıkan lojistik zorlukları çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Müşterilerimizin birçoğu üretim merkezlerini Doğu Avrupa'ya taşıyarak Balkanlar, Türkiye, İran, Gürcistan ve Kazakistan'daki yerel pazarlara ulaştı. Bu yeni ticaret şeritlerini, öncelikle karayolu taşımacılığı çözümleriyle desteklemeye ve gelecekte de intermodal odaklı çözümler sunmaya odaklandık” dedi. Şirketin İstanbul'daki ofisi, sektörün deneyimli isimlerinden Duygu Can önderliğinde bir ekip tarafından yönetilecek.

Avrupa çapında lojistik çözümleri sunan P & O Ferrymasters, kıta genelinde 12 ülkede 20 stratejik lokasyona hizmet veriyor. 4 bin treyler ve konteyner filosu ile entegre kara, demiryolu ve deniz bağlantılarını işletiyor. P & O Ferrymasters ayrıca Romanya'nın Oradea kentinde bir demiryolu terminaline sahip olup İpek Yolu üzerinden Asya ülkelerinden İngiltere'ye taşıma yapıyor. İngiltere, Fransa, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda ve Belçika arasında sekiz ana rotada hizmet veren grup şirketlerinden P & O Ferries ise yılda 8,4 milyon yolcu ve 2.3 milyon adet kargo taşıyan 20'den fazla gemi işletiyor.

Hong Kong'lu Kerry Lojistik, Çin'den Kazakistan'a, Kafkasya'ya ve Türkiye'ye yeni demiryolu ve karayolu taşımacılığı hizmeti başlattı. Çin'deki yeni Avrasya kara köprüsü olan Lianyungang'dan başlayarak, Bakü-Tifl is-Kars demiryolu ile Kazakistan ve Hazar Denizi boyunca Türkiye'nin birçok noktasına yük getirecek. Demiryolu taşımacılığı hizmetine ek olarak, Çin'den Kafk asya'ya ve Türkiye'den aynı ticaret güzergahı boyunca karayolu taşımacılığı hizmeti de şirketin mevcut filosuna 50 TIR eklenerek başlatıldı. Kerry Çin ve Kuzey Asya şefi Edwardo Erni, “Türkiye ve Kafk asya'nın stratejik bölgelerine ulaşan demiryolu taşımacılığı ve karayolu hizmetimizle bölgede konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener, seçim sonrası sektörde radikal bir değişiklik beklemediklerini ancak, mevzuat ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında önemli yenilik ve değişiklikler beklediklerini söyledi. Eldener, “Ekim ayında 3. Havalimanı’nın açılması beklenirken, demiryolu altyapı yatırımlarında da önemli hamleler var. Özellikle büyük sanayi bölgelerimiz ve organize sanayi bölgelerimizin demiryolu ağlarına entegre olması ve limanlara bağlanması ülkemiz ve sektörümüz için büyük önem taşıyor. Ayrıca mevzuat ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında önemli yenilik ve değişiklikler bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi basitleştirilmiş sistemler kurulması ve uygulanması ile serbest rekabet dinamiklerinin işletilmesi UTİKAD olarak en önemli beklentilerimiz” diye konuştu.

Lojistik sektöründe 2018 yılının en büyük yatırımı ise DFDS tarafından yapılmıştı. Nisan ayında Türkiye’nin önde gelen Ro-Ro şirketlerinden UN Ro-Ro’yu 950 milyon euro karşılığında satın aldığını duyuran şirket, rekabet kurumunun da onayını aldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda son imzaları attı. Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro'da 12 Ro-Ro gemisi bulunuyor. Şirket sahibi olduğu Pendik ve Trieste limanları sayesinde Türkiye ile İtalya ve Türkiye ile Fransa arasında 5 Ro-Ro hattı çalıştırıyor. Öte yandan Türkiye’deki mevcut yabancı lojistik şirketlerinde de yatırımlar hızlandı. Geçtiğimiz hafta Alman Lojistik devi DHL Supply Chain’in Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, yatırımların hızlandığı kuzey ve doğu illerine 1 yılda 7 merkez birden açmayı planladıklarını belirtmişti.