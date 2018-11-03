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Lohusa humması eskiden öldürürdü

Eski Türklerin şamanist inanışına göre, lohusa humması anne ve bebeğe zarar vermek isteyen kötü bir ruhtur. Bu asırlardan süzüle süzüle bugüne dahi gelip özellikle kırsal yörelerdeki insanımızın zihninde yer etmeyi sürdürebilmektedir.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:55
Lohusa humması eskiden öldürürdü


Halk arasında albastı olarak bilinen lohusa humması, geçmişte anne ölümlerinin en yaygın sebeplerinden biri olan ciddi bir hastalıktır.

Lohusa humması, doğum ve doğum sonrasında hijyenik; temizlik şartlarının yetersiz olmasından kaynaklanır.

Lohusa humması veya diğer adıyla albastı, bakteri kaynaklı bir hastalıktır fakat günümüzde artık tedavisi mümkündür.

Lohusa hummasının bilinen bazı sebepleri vardır. Bunlar gebelik veya lohusalık döneminde geçirilen grip, zatürree, anjin, lohusalık devam ederken tam banyo yapmak ve 6 haftadan önce yaşanan ilişkilerdir.

Lohusa humması her annede görülebilir. Eğer aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun:

Yüksek ateş,

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Yoğun akıntı

İshal

Bulantı ve kusma

Lohusa hummasından korunma yolları

Doğumun hijyenik ortamda olması

Doğuma katılacak kişilerin hijyenik olmaları

Doğuma katılan kişilerin hasta olmaması

Edeb bölgesinde açık yara bulunmaması, yara varsa tedavi edilmiş olması

Doğuma yaklaşılan aylarda ilişkiye girilmemesi

Gebeliğin son aylarında vücudun tamamı temizlenmeden banyodan çıkmak..

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:55
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