Lohusa humması eskiden öldürürdü
Eski Türklerin şamanist inanışına göre, lohusa humması anne ve bebeğe zarar vermek isteyen kötü bir ruhtur. Bu asırlardan süzüle süzüle bugüne dahi gelip özellikle kırsal yörelerdeki insanımızın zihninde yer etmeyi sürdürebilmektedir.03 Kasım 2018 Cumartesi 16:55
Halk arasında albastı olarak bilinen lohusa humması, geçmişte anne ölümlerinin en yaygın sebeplerinden biri olan ciddi bir hastalıktır.
Lohusa humması, doğum ve doğum sonrasında hijyenik; temizlik şartlarının yetersiz olmasından kaynaklanır.
Lohusa humması veya diğer adıyla albastı, bakteri kaynaklı bir hastalıktır fakat günümüzde artık tedavisi mümkündür.
Lohusa hummasının bilinen bazı sebepleri vardır. Bunlar gebelik veya lohusalık döneminde geçirilen grip, zatürree, anjin, lohusalık devam ederken tam banyo yapmak ve 6 haftadan önce yaşanan ilişkilerdir.
Lohusa humması her annede görülebilir. Eğer aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun:
Yüksek ateş,
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Yoğun akıntı
İshal
Bulantı ve kusma
Lohusa hummasından korunma yolları
Doğumun hijyenik ortamda olması
Doğuma katılacak kişilerin hijyenik olmaları
Doğuma katılan kişilerin hasta olmaması
Edeb bölgesinde açık yara bulunmaması, yara varsa tedavi edilmiş olması
Doğuma yaklaşılan aylarda ilişkiye girilmemesi
Gebeliğin son aylarında vücudun tamamı temizlenmeden banyodan çıkmak..
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