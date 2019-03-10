Logo Yazılım ile Turkcell güçlerini birleştirdi

Halka açık bilişim şirketi Logo Yazılım, yazılım çözümlerini pazara sunmak için Turkcell’in veri merkezlerini tercih etti. Şirketin 90 bin kurumsal müşterisinin veri merkezlerinden hizmet alacağı açıklandı. Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı Buğra Koyuncu, verilerini Turkcell’in merkezlerinde barındıracak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan da kurum olarak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Bu anlamda Logo Yazılım’la önemli bir güç birliğini hayata geçiriyoruz. Ülkemiz için çalışan her şirkete ve her bireye veri merkezlerimizin kapısını ardına kadar açıyoruz” dedi.