Lodos sahili vurdu: Silivri’de dalgalar tehlikeli boyuta ulaştı
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos, Silivri sahilinde dalga boyunu artırdı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle kıyı hattında zaman zaman zor anlar yaşandı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, Silivri sahilinde zor allar yaşanmasına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Silivri sahilinde etkili olan şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı. Zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan dalgalar kıyı hattında etkisini gösterdi. Lodosla birlikte rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştığı gözlendi. Kuvvetli rüzgar, Marmara Denizi’nde dalga yüksekliğini artırarak sahil boyunca sert görüntülere neden oldu. Bir kadın yürümekte güçlük çekti.