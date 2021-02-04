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Dünya Loch Ness Gölü Canavarı yeniden ortaya çıktı!
Dünya

Loch Ness Gölü Canavarı yeniden ortaya çıktı!

İskoçya'nın Highlands bölgesinde yer alan ve Nessie ismiyle de bilinen Loch Ness Gölü Canavarı dünyanın en gizemli olaylarından biridir. Yüzyıllardır tartışma konusu olan birçok insan tarafından görüldüğü iddia edilen canavar, yeniden ortaya çıktı. Gölün yakınında bulunan bazı kişiler canavarın kendini gösterdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:42:00 -
Loch Ness Gölü Canavarı yeniden ortaya çıktı!

Canavarı yıllardır gözlemleyen Eoin O'Faodhagain, 19 Ocak tarihinde gölde açıklanamayan dev bir silüet gördüğünü belirtti.

O'Faodhagain, suda çalkalanma olduğunu, fakat civarda dalgaya veya başka bir hareketliliğe neden olabilecek tekne olmadığını da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte O'Faodhagain, 22 Ocak tarihinde canavarı bir kere daha gördüğünü ileri sürdü. O'Faodhagain, "Suya dalıp çıkan bir nesne vardı. Daha dikkatli baktığımda onunda canavar olduğunu anladım" dedi.

O'Faodhagain haricinde başka bir kişi de, canavarı gördüğünü ve su da büyük hareketliliğe neden olduğunu iddia etti.

Loch Ness Gölü web kamera sistemiyle izleniyor. Bu yüzden de gözlem yapmak daha kolay.

Loch Ness Gölü'ndeki Gözlem Kayıt Sorumlusu olan Gary Campbell da kamera sisteminin oldukça kullanışlı olduğunu, yaz ve kış fark etmeden insanların gölü görebildiğini belirtti.

Campbell, "Eskiden turizm sezonu yaz mevsimiydi. Fakat kamera sistemi sayesinde göl kışın da görülebiliyor. 7/24 izleniyor. Loch Ness'te çekilen bazı fotoğraflar gerçekten de açıklanamıyor" açıklamasını yaptı.

Geçmiş dönemde yapılan bir araştırmaya göre Loch Ness Canavarı'nın turizm yoluyla İskoç ekonomisine milyonlarca sterlin kazandırması bekleniyor.

Tüm bu şehir efsanelerinin yanında belirli aralıklarla ortaya çıkan efsanevi Loch Ness Canavarı, bilim adamları tarafından dev yılan balığı olarak değerlendiriliyor.

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