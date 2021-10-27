Löbik çorbası nasıl yapılır?

Lobik Çorbası ana yemek kadar doyurucu bir yemek. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 su bardağı lobik

1 su bardağı aşurelik buğday

1 kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 domates

yarım çay bardağı sıvı yağ

kırmızı

pul biber

nane

tuz

8 bardak et suyu

Yapılışı

Lobik ve buğdayımızı bir gün öncesinde suya bırakalım. Kuru soğanımızı küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun. 5 dk sonra domatesi, salçayı ekleyip 3dk kadar karıştıralım. Et suyu veya normal su ekleyelim kaynayınca lobik ve buğdayımızı da ekleyip altını kısalım. Yavaş pişmesi gerekiyor. 45 dk kadar ocakta tutun ve kıvamına ulaşınca baharatları, tuzumuzu ekleyip 2 kere daha kaynatalım. Afiyet olsun.