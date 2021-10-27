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Kadın - Aile Löbik çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Löbik çorbası nasıl yapılır?

Lobik Çorbası ana yemek kadar doyurucu bir yemek. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:58:00 - 2021-10-27 23:25:58
Löbik çorbası nasıl yapılır?

Lobik Çorbası ana yemek kadar doyurucu bir yemek. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 su bardağı lobik 
  • 1 su bardağı aşurelik buğday
  • 1 kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 domates
  • yarım çay bardağı sıvı yağ
  • kırmızı
  • pul biber
  • nane
  • tuz
  • 8 bardak et suyu

Yapılışı

Lobik ve buğdayımızı bir gün öncesinde suya bırakalım. Kuru soğanımızı küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun. 5 dk sonra domatesi, salçayı ekleyip 3dk kadar karıştıralım. Et suyu veya normal su ekleyelim kaynayınca lobik ve buğdayımızı da ekleyip altını kısalım. Yavaş pişmesi gerekiyor. 45 dk kadar ocakta tutun ve kıvamına ulaşınca baharatları, tuzumuzu ekleyip 2 kere daha kaynatalım. Afiyet olsun.

 

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