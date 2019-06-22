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Ljubomir Fejsa kimdir nereli ve kaç yaşında? Ljubomir FejsaFenerbahçe transfer

Ljubomir Fejsa’nın adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamasıyla birlikte Ljubomir Fejsa kimdir? Ljubomir Fejsanerile ve kaç yaşında? Ljubomir Fejsahangi takımlarda oynadı? sorusu da sorulmaya başladı. Hajduk Kula, Partizan, Olympiakos ve Benfica takımlarında forma giydi ve Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Ljubomir Fejsa için geri sayım başladı. Fejsa, Sırbistan Milli Takımı ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde çıktı ve 33 maçta forma giydi. İşte Ljubomir Fejsa biyografisi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:37
Ljubomir Fejsa kimdir nereli ve kaç yaşında? Ljubomir FejsaFenerbahçe transfer

Ljubomir Fejsa’nın adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamasıyla birlikte Ljubomir Fejsa kimdir? Ljubomir Fejsa  nerile ve kaç yaşında? Ljubomir Fejsa  hangi takımlarda oynadı? sorusu da sorulmaya başladı. Hajduk Kula, Partizan, Olympiakos ve Benfica takımlarında forma giydi ve Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Ljubomir Fejsa için geri sayım başladı. Fejsa, Sırbistan Milli Takımı ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde çıktı ve 33 maçta forma giydi. İşte Ljubomir Fejsa biyografisi.

Ljubomir Fejsa kimdir?

Ljubomir Fejsa, 14 Ağustos 1988 tarihinde Sırbistan'ın Kula şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına, ülkesinin takımlarından FK Hajduk 1912'de başladı. Daha sonra sırasıyla Hajduk Kula, Partizan, Olympiakos ve Benfica takımlarında forma giydi.

Ljubomir Fejsa, 24 Ağustos 2013 tarihinde 4,5 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında Olympiakos'dan Benfica'ya transfer oldu. 6 sezon Benfica'da mücadele verdi. Ön libero, orta saha mevkiinde oynayan ve 1,83 m boyunda olan Ljubomir Fejsa, 2018-2019 sezonunda 33 maçta forma giydi. Sırbistan Milli Takımı ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde çıktı ve 33 maçta forma giydi. Fejsa’nın bonservis değeri 15 milyon Euro olarak gösterilmekte.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:37
  1. Ljubomir Fejsa kimdir
  2. Ljubomir Fejsa nereli
  3. Ljubomir Fejsa kaç yaşında?
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