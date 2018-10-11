Ljajic'in adalesinde yırtık tespit edildi
Beşiktaş'ta Sırp oyuncu Ljajic'in sağ kasık adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.11 Ekim 2018 Perşembe 17:58
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sırbistan Milli Takım kampında sakatlanan Ljajic’in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edildiği ve tedavisinin Belgrad’da milli takım doktorları kontrolünde başladığı bildirildi.
Adem Ljajic'in 15 Ekim Pazartesi günü İstanbul'a döneceği ve tedavisine İstanbul’da devam edileceği kaydedildi.
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