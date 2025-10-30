  • İSTANBUL
Gündem Liyakatsizlik, Mersin’de can aldı
Gündem

Liyakatsizlik, Mersin’de can aldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Liyakatsizlik, Mersin’de can aldı

Kalifiye personeli işten atıp yerine yandaşlarını dolduran CHP’li başkanların iş bilmezliğinin faturasını vatandaşlar canıyla ödüyor.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Partizanlara kadro açmak için çok sayıda tecrübeli personelin “performans düşüklüğü” bahanesiyle kovulduğu CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir toplu taşıma otobüsü, şoförün dikkatsizliği sonucu bir vatandaşı hayattan kopardı. Mersin Yenişehir İlçesi Çiftlikköy mahallesinde 16 Ekim’de meydana gelen kazada, sola dönüş esnasında sağa bakan ve ilerlediği yola bakma gereği duymayan şoför Cennet Kemik’in kullandığı 33 DFV 65 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Eda Uka ve eşi İhsan Uka’ya çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu. İhsan Uka, M.E.Ü. Tıp Fakültesi Acil Yolu kavşağında gerçekleşen kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ağır yaralanan Eda Uka 5 gün yoğum bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

 

Kamuoyundan gizlendi

Kamuoyundan gizlenen elim kaza, kaza tespit tutanağına şöyle yansıdı: “Bu kazanın oluşumunda otobüs sürücüsünun sola dönüş esnasında kazanın hemen öncesinde sağa baktığı ve ilerlediği yola bakmadığı otobüs içi güvenlik kamerasından görülerek ‘Sola dönüşte sürücünün hızını azaltmaması’ kuralını ihlal ettiği kaza yeri inceleme, sürücü beyanları, otobüs içi güvenlik kamerası ve 12902 numaralı KGYS görüntüleri incelenerek bu görüş ve kanaate varılmıştır.” Şoför Cennet Kemik ise ev hapsinde tutuluyor.

