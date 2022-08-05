'Liyakat' diyen CHP'ye bak sen! Sadece belediyeler ellerindeyken karı-koca ikili atama..

Yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz Haziran ayında, Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'ye vekaleten Müdür olarak atanan Şafak Başa, Tekirdağ'ın yerel bir gazetesine verdiği röportajda CHP'deki kadrolaşmayı gözler önüne serdi.

Başa'nın anlattıkları, "Liyakat" söylemi ile "kadrolaşmaya" karşı durduklarını iddia eden CHP'lilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı.

Karı-kocaya çifte atama!

Başa, TESKİ Genel Müdürlüğü görevine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yönlendirmesi ile nasıl atandığını anlattı. Kendisi TESKİ'de görevlendirilince eşi Meltem Başa'nın da CHP'li Tekirdağ Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandığını itiraf eden Başa, görev süresince Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile uyuşmazlık yaşadıklarını söyledi.

TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Tekirdağ Belediyesi'ne başkan aday adayı olmuştu. Aday olarak yeniden Albayrak’ın gösterilmesinden sonra ise Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması ile İSKİ’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Eşi nereye kendisi de oraya!

Bir süredir CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Başa, geçtiğimiz haziran ayında mevcut müdürün emekliye ayrılması sebebi ile vekaleten müdürlüğe atanmıştı.

Başa'nın eşi Meltem Başa da, Tekirdağ'da olduğu gibi İstanbul'a gelen eşinin ardından CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin Başkan Yardımcılığı görevine kaydırıldı.

Başa Tekirdağ'ın Aktif Haber adlı yerel yayın organına verdiği röportajında, CHP'deki liyakatsizliği şu ifadelerle açık etti:

TESKİ’deki bu görevime Ankara’da danışmanlık görevini yürüttüğüm CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan yardımcımız Faik Öztrak getirdi. Bu görev bana ilk önceleri 5 aylık geçici bir süreç için verilmişti. Ancak bu görev bana sonradan uzun süreliğine tevdi edilince kabul ederek 44 ay bu görevi layıkıyla yapmaya gayret gösterdim. Eşim Meltem Başa’nında tayinini Tekirdağ’a getirdik. Eşim Meltem Başa, Faik Öztrak’ın eski görev yeri olan hazine müsteşarlığında görevliyken, kendiside Büyükşehire Hukuk işleri daire başkanı oldu.