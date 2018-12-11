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Liverpool'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı

- 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk 16 haftasında 13 galibiyet alarak en iyi sezon başlangıcını yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu- Klopp'un öğrencileri, 16. haftalar baz alındığında 1990-1991 ve 1987-1988 sezonlarındaki çıtayı daha da yukarı çekti- Bournemouth maçında "hat-trick" yapan Salah, Liverpool formasıyla iki sezonda ligde 40 gol barajını aşarken, gol krallığında zirveyi Arsenalli Aubameyang ile paylaşıyor

11 Aralık 2018 Salı 12:29
Liverpool'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı


İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - İngiltere Premier Lig'de 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, geride kalan 16 haftalık periyotta tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atarak liderlik koltuğuna oturdu.

2015 yılında Alman teknik adam Jurgen Klopp'un göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakalayan Liverpool, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki final başarısının ardından bu sezon da ligde ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline geldi.

Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye yenilmesiyle ligdeki tek namağlup takım olarak kalan ve liderlik koltuğuna oturan Liverpool, bu başarısını 16 haftada elde ettiği 13 galibiyetle tarihinin en iyi sezon başlangıcı yaparak taçlandırdı.

51 yaşındaki Klopp'un öğrencileri, ligdeki puan kayıplarını Chelsea, Manchester City ve Arsenal beraberlikleriyle yaşadı.


- Tarihinin en iyi başlangıcı


Liverpool, 16. haftalar baz alındığında 1990-1991 ve 1987-1988 sezonlarındaki çıtayı daha da yukarı çekmeyi başardı.

"Kırmızılar", 17. şampiyonluğunu yaşadığı 1987-1988 sezonunda ilk 16 haftayı 12 galibiyetle geçerken, 4 kez de berabere kaldı.

Ligi Arsenal'ın ardından ikinci sırada tamamladığı 1990-1991 sezonunda ise 16 haftada 13 galibiyete ulaşan Liverpool, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.


- Genel sıralamada en iyi 6. başlangıç


Liverpool'un en iyi sezon başlangıcı, İngiltere futbol tarihindeki en iyi başlangıçlar arasında kendisine 6. sırada yer buldu.

Geçen sezon birçok alanda rekor kırarak şampiyonluğunu ilan eden Manchester City ile 1960-1961 sezonunda 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik alan Tottenham, bu alanda zirvede yer alıyor.

2005-2006 sezonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 14 galibiyet, 1'er de beraberlik ve mağlubiyet alan Chelsea, bu iki takımı izliyor.


- "Devler Ligi"nde kader gecesi


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Real Madrid'e finalde mağlup olan Liverpool'un turnuvada bu sezonki kaderi bugün belli olacak.

Fransız ekibi Paris Saint Germain ve İtalyan temsilcisi Napoli ile aynı grupta yer alan Liverpool, bu iki takımın ardından 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta PSG, Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Liverpool, bu akşam son maçında Carlo Ancelotti yönetimindeki İtalyan ekibini Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.


- Salah yine formunda


Geçen sezon Liverpool'da 52 maçta 44 gol atarak olağanüstü bir performans sergileyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bu sezon da takımının skor yüküne büyük katkı sağlıyor.

Ligde geçen hafta Bournemouth'u 4-0 yendikleri mücadelede "hat-trick" yapan Salah, Liverpool formasıyla iki sezonda bu kulvarda 40 gol barajını aştı. Daha önce sadece Alan Shearer ve Andrew Cole, 42 gole daha az maçta ulaşmıştı.

Salah, bu sezon ligde şu ana kadar attığı 10 golle de Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang ile krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:29
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Jurgen Klopp
  3. Liverpool
  4. Muhammed Salah
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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