Liverpool'dan Dijk'a müthiş zam!

UEFA tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçilen Virgil van Dijk, Liverpool ile 6 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.



Mirror'da yer alan haberde; İki kez yapılan görüşmelerin ardından Virgil van Dijk ve Liverpool cephesi, 6 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Şu an haftalık 132 bin euro maaşı (Yıllık 6.95 milyon euro) maaşı olan Virgil van Dijk, yeni kontratıyle birlikte haftalık 222 bin euro (Yıllık 11.5 milyon euro) kazanmaya başlayacak.



Virgil van Dijk'ın şu andaki kontratında yer alan bonuslar ve primler, yeni kontratında da zamlanacak. Eski kontratı 2023'te sona erecek olan Hollandalı stoper, böylece 2025'e kadar Liverpool'da kalacak.



Ocak 2018'de Southampton'dan Liverpool'a 85 milyon euro bonservisle transfer olan 28 yaşındaki Virgil van Dijk, geçen sezonu hiç çalım yemeden bitirmeyi başarmıştı. (Sporx)