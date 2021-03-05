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Spor Liverpool sahasında üst üste 5. yenilgisini aldı
Spor

Liverpool sahasında üst üste 5. yenilgisini aldı

Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi. Liverpool, kurulduğu günden bu yana ilk kez Anfield'da üst üste 5 maç kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 05:00:00 -
Liverpool sahasında üst üste 5. yenilgisini aldı

Premier Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Chelsea, 47 puanla 4. sıraya yükseldi. Liverpool, ise 43 puanla 7. sırada kaldı.

Liverpool tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti.

Thomas Tuchel, Chelsea'nin başına geçtikten sonra 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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