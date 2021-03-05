Liverpool sahasında üst üste 5. yenilgisini aldı
Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi. Liverpool, kurulduğu günden bu yana ilk kez Anfield'da üst üste 5 maç kaybetti.
Premier Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Chelsea, 47 puanla 4. sıraya yükseldi. Liverpool, ise 43 puanla 7. sırada kaldı.
Liverpool tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti.
Thomas Tuchel, Chelsea'nin başına geçtikten sonra 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.