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Liverpool-Paris Saint Germain maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak!

Liverpool-Paris Saint-Germain maçının hakemi son dakika açıklandı. Dünya Kupası’nda göğsümüzü kapartan, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır Paris Saint-Germain maçında düdük çalacak. 18 Eylül 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Liverpool-Paris Saint-Germain karşılaşması Cüneyt Çakır’a emanet. Çakır böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde 38. maçını yönetmiş olacak.

16 Eylül 2018 Pazar 11:34
Liverpool-Paris Saint Germain maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak!

Dünya Kupası’nda göğsümüzü kapartan, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır Liverpool-Paris Saint-Germain maçında düdük çalacak.  18 Eylül 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Liverpool-Paris Saint-Germain karşılaşması Cüneyt Çakır’a emanet.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. 2010-2011 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. sezonunda görev yapan Çakır, daha önce bu organizasyonda 5 kez yarı final, 2015 yılında ise Juventus-Barcelona finalini yönetti. Cüneyt Çakır, bu maç ile Şampiyonlar Ligi'nde 38. maçını yönetmiş olacak.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:34
  1. Liverpool-Paris Saint-Germain
  2. cüneyt çakır

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