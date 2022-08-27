Liverpool çıldırdı bakın kac gol attı? Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Liverpool maçı kaç kaç bitti?

4. hafta maçında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Liverpool çıldırdı..

İlk yarıda Firmino resital yaptı; Brezilyalı, üç asist yaptı bir de gol kaydetti. Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçta 9 gol attı. Liverpool’un Bournemouth'u 9-0 mağlup ettiği maçın tamamında oyunda olan Mohamed Salah, gol atamadı ve asist yapamadı.

Roberto Firmino 31'de ise skoru 4-0 yaptı. Bournemouth'a karşı 31 dakikda 4 gol bulan Liverpool, Şubat 2014'teki Arsenal maçından (20 dakika) bu yana ilk kez bu kadar kısa sürede 4 gole ulaştı.

Liverpool adına ilk yarıda son olarak sahneye çıkan isim Virgil van Dijk oldu. 45. dakikada Andrew Robertson'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hollandalı, kafayla ağları havalandırdı ve Liverpool skoru 5-0 yaptı.

İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip ağları beş kez havalandırdı.

Roberto Firmino (1 gol, 3 asist), 2003'te 6-0 kazanılan West Bromwich maçının ikinci yarısında iki gol ve iki asistlik performans sergileyen Milan Baros'un ardından, Premier Lig'de bir devrede 4 gole katkı yapan ikinci Liverpool oyuncusu oldu.

Liverpool ikinci yarıya da golle doydu

46'da Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan ortasında Mepham topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 6-0 oldu.

62. dakikada Robertson'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Travers çelmek istedi. Ancak Bournemouth kalecisinin kontrol edemedği topu Roberto Firmino ağlara gönderdi ve skoru 7-0 yaptı.

Durmaya niyeti olmayan Liverpool, 80'de skoru 8-0 yaptı. Fabio Carvalho, Liverpool'un sekizinci golünü kaydederken; son kez ağları havalandıran isim ise 86'da Luiz Diaz oldu. Diaz takımının son golünü attı ve Liverpool sahadan 9-0 galip ayrıldı. Maçta Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın gol ve asist yapmaması ise dikkat çekti.

LIVERPOOL'DAN EN FARKLI PREMIER LİG REKORU

Liverpool, ismi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol attı. Kırmızılar, Premier Lig'in en farklı galibiyet rekorunu da egale etti.

Premier Lig tarihinin en farklı galibiyetleri hangi maçlarda elde edildi?

Bugün: Liverpool 9-0 Bournemouth

Şubat 2021 - Manchester United 9-0 Southampton

Ekim 2019 - Southampton 0-9 Leicester City

Mart 1995 - Manchester United - Ipswich

Liverpool, 1989'dan bu yana en üst ligde ilk kez bir maçta dokuz gol attı. Kırmızılar, Crystal Palace'ı Eylül 1989'da 9-0 yendi. Liverpool'un en farklı bir başka lig galibiyeti ise 1896'da geldi ve o maçta Rotterham Down'ı 10-1 yendi.

Liverpool - Bournemouth maç sonucu 9-0 bitti.