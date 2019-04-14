Liverpool, Chelsea'yi devirip zirveye oturdu İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-0, Manchester City de Crystal Palace'ı 3-1 yendi.

Ligin 34. haftasına, maç fazlasıyla lider giren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'yi ağırladı. Liverpool, Mane'nin 51 ve Salah'ın 53. dakikada kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazanarak art arda 5. galibiyetini aldı. Şampiyonluk yarışındaki diğer takım Manchester City ise deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Manchester City'nin gollerini, 15 ve 63. dakikada Sterling, 90. dakikada Gabriel Jesus attı. Ev sahibi ekibin golü ise 81. dakikada Milivojevic'den geldi. Ligde 85 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. 66 puanda kalan Chelsea ise 4. sıraya geriledi.

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