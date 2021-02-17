Liverpool Almanya temsilcisini devirdi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0'lık skorla yendi.
Leipzig ile Liverpool Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Salah ve 58. dakikada Mane kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Mart Çarşamba günü Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacak.