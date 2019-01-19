0553 313 94 23

Liverpool, Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:50
Liverpool, Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hafta içi İskoç solbek Andrew Robertson'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Trent Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Trent Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:50
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Liverpool
  3. Trent Alexander-Arnold

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    1. TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi..
    4. İran'dan "Vahdet-i Beyrek" atağı
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    7. Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine..
    8. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    9. Maçın ardından
    10. "Bölmek isteyenlerin tüm oyunları..
    11. Hamas'tan "İsrail esir takasına hazır..
    12. Beyler n'oluyor, mal mı alıyorsunuz?..
    13. Tunus Genel İşçi Sendikasından..
    14. İzmir'de "en güzel deve" seçildi
    15. Vasiyeti onunla mezara gitmek!..
    16. Liverpool, Alexander-Arnold'ın..
    17. Korkunç olay! Odasına giren..
    18. Kafede basıldı! Karnına bin 863 adet..
    19. Bu kez İzmir için... Ne çektin be..
    20. Zverev ve Halep dördüncü turda
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı