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Spor Liverpool ağır yara aldı
Spor

Liverpool ağır yara aldı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de Liverpool'u evinde 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 22:49:00 -
Liverpool ağır yara aldı

Ligin 23. haftasında, bu sezon zirve mücadelesi veren son şampiyon Liverpool, lider Manchester City'yi Anfield Stadı'nda ağırladı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmada Raheem Sterling'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Manchester City'de topun başına geçen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 37. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Manchester City'de İlkay Gündoğan, 49. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool'da kazanılan penaltı atışını 63. dakikada Muhammed Salah gole çevirdi ve skoru 1-1'e eşitledi. Üst üste ataklar geliştiren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan İlkay, 73. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. 76. dakikada Raheem Sterling, 83. dakikada Phil Foden'in ağları sarsmasıyla Manchester City, Liverpool'u 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Manchester City, en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Liverpool ise 40 puanla 4. sırada kaldı.

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