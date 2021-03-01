  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Liverpool 4 maç sonra kazandı
Spor

Liverpool 4 maç sonra kazandı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Sheffield United'ı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 04:10:00 -
Liverpool 4 maç sonra kazandı

Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.

Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dövüş horozu sahibini öldürdü
Dünya

Dövüş horozu sahibini öldürdü

Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horozun ayağına bağlanan jilet, sahibinin ölümüne neden oldu...
Dev anlaşmada Katar da hazır bulundu! Saldırıların sürdüğünü açıkladılar! ‘Ülkeden derhal çekilin’
Dünya

Dev anlaşmada Katar da hazır bulundu! Saldırıların sürdüğünü açıkladılar! ‘Ülkeden derhal çekilin’

Taliban, ABD ile imzalanan Doha Anlaşması'nın birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm yabancı güçler ülkeyi terk etmeli" dedi...
Mısırlı gazeteci, Kahire Havalimanı’nda ortadan kayboldu
Dünya

Mısırlı gazeteci, Kahire Havalimanı’nda ortadan kayboldu

Mısır Gazeteciler Sendikası üyesi gazeteci Cemal el-Cemel, İstanbul’dan Mısır’a dönüşünde, iddialara göre Uluslararası Kahire Havalimanı’nda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay