İSTANBUL (AA) - Çocuk edebiyatını tüm yönleriyle ele alacak LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı.

Goethe Enstitüsü ve Kovan Ajans işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin "Çocuklarla Zor Konuları Konuşma Aracı Olarak Edebiyat" başlıklı açılış oturumu yapıldı.

Erdem Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni, akademisyen yazar Dr. Melike Günyüz, burada yaptığı konuşmada, pandemiyle alakalı Türkçe çocuk kitaplarının çok hızlı bir şekilde yayımlandığını söyledi.

Günyüz, çocuk edebiyatının toplumun bir aynası olduğunu belirterek, "Toplumda bir ihtiyaç veya sorun alanı ortaya çıktığında aslında en hızlı şekilde çocuk kitaplarına yansıyor. Çünkü edebiyat, çocukların içinde bulundukları durumu kabullenebilmesi için elimizdeki en büyük araçlardan biri." dedi.

- "Yetişkinler, çocukların zor süreci anlayabilmesi için kitaplara ihtiyaç duyuyor"

Çocuk edebiyatı konularına değinen Günyüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de boşanmaya paralel olarak boşanma ile ilgili kitapların da arttığını görüyoruz. Yani boşanma arttıkça ebeveynler, psikologlar ve öğretmenler, çocukların süreci anlayabilmesi için kitaplara ihtiyaç duyuyor. Çünkü bazen anne ve baba içinde bulunulan zor konuyu çocuğa ifade etmede yeterli olmuyor. Ama edebiyatın hem iyileştirici etkisi hem bir sanat eseri olarak duyguları harekete geçirme şekli hem de bilinçaltına yaptığı göndermeler, çocukların bu zor konuları kavrayabilmesi açısından çok önemli bir araç."

Alman film yapımcısı ve yazar Anja von Kampen, televizyonculuk alanında çalıştıktan sonra küçük bir yayınevi kurduğu bilgisini verdi.

Kampen, oluşturduğu "Knietzsche" karakteriyle daha önce ele alınmayan zorlu konuları anlatan kitaplar yazdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Knietzsche, zor bir konuyla ölümle ortaya çıktı 2012'de. Başka ülkelerde ölümün nasıl ele alındığını inceleyerek 3 belgesel üzerinden ölümü anlatacaktık. Bunun için bir karakter geliştirmek gerekti ve Knietzsche doğdu. Çok da basit bir dille anlatıldı. Knietzsche, ergenlik dönemi, zorbalık gibi konuları da ele alıyor."

Hem öğretmenlerle hem ebeveynlerle çalıştıklarına işaret eden yazar, "Gördük ki bu konulara ilgi çok fazla. Ebeveynler ölümden nasıl bahsedeceklerini bilmiyorlar, hatta bahsetmek istemiyorlar. Ölüm gibi bir konuyu bilinçaltında çocuklardan uzak tutmaya çalışıyorlar ama çocuklar çok ilgili. Bu durumda edebiyata başvuruyorlar." diye konuştu.

- "Telif hakları alanında Türkiye son yıllarda en önemli 5 ülke arasına girdi"

Carlsen Yayınevi Telif Hakları Sorumlusu Sylvia Schuster, 16 yıldan beri Almanya'da çocuk ve gençlik edebiyatı üzerine yayın yapan Carlsen'de çalıştığını anlattı.

Bütün dünyada yılda 60-70 yeni çocuk kitabı sattıklarına dikkati çeken Schuster, "Telif hakları alanında Türkiye son yıllarda en önemli 5 ülke arasına girdi. Koronavirüs salgını olmasaydı bu yıl tekrar gelecektim. İstanbul'da uzun yıllardır iyi işbirlikleri yaptığımız partnerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Schuster, yayın politikalarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Ben Carlsen'e başladığımda 'zor konu' dediğimiz konular bambaşkaydı. Önceden 'dişçiye gitmek', 'okuldaki ilk gün' ya da 'yuvadaki ilk gün' gibi konular zordu. Şimdi konular değişti. Son 5 yıldır ihtiyaçlar tamamen değişti. Mesela ölüm teması... O zamanlar ölümle ilgili kitaplar onu sanatsal olarak ele alırdı ve sayıları azdı. Yani tabu olan konuları artık ele alıyoruz ve tabular artık yıkılıyor. Ölüm gibi konulara okuyucuların da ilgisi var."

Hippo Kitap Editörü ve Telif Hakları Sorumlusu, yazar Ezgi Berk, çocuk kitapları yazdığını ve daha çok çocuk hakları üzerine çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

- "Kitap, çocuklarla bizim aramızda bir rehber gibi oluyor"

Zor konuların özellikle belli zamanlar ve dönemlerde değişip dönüştüğünü savunan Berk, "Şu ara boşanmanın yanı sıra ölümün de gündemde olmasıyla yine ölüm üzerine çocuk kitaplarının sayılarında artış var. Göç ve mültecilikle ilgili yerli ve çeviri eserlerin sayısının da arttığını görüyoruz. 'Zor konu' dediğimiz şey bence ebeveynin zorlandığı konu. Çünkü çocuk bir soruyla gittiğinde, ne diyeceğini bilemeyen, eli ayağına dolaşan yetişkinler oluyor. Haliyle bu duygu durumu çocuğa da geçiyor. Üzerine gitmedikçe, irdelemedikçe iş, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Zor konularda elimize aldığımız kitap, çocuklarla bizim aramızda bir rehber gibi oluyor." şeklinde konuştu.

LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali, çocuk edebiyatına dair ve çocuklara yönelik çok yönlü bir programla bir hafta sürecek ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Çocuk ve gençlik kitapları yayıncılığına ışık tutulacak festivalde Alman ve Türk yayıncıların gerçekleştireceği profesyonel buluşmada iki ülkenin çocuk edebiyatı eserleri yeni dilinde çıkacağı yolculuğa hazırlanacak.

Festivalde Sylvia Schuster telif hakları yönetimine yönelik bir masterclass atölyesi düzenlerken Anja von Kampen de yaratıcı okuma etkinliği gerçekleştirecek.

İllüstratörler Gözde Eyce ve yazar Sima Özkan'ın çocuklara yönelik 'Bir tohumun yolculuğu' temalı sohbetli çizim etkinliği düzenleyeceği festivalin çeviri etkinliğinde Olcay Mağden Ünal ve Manuela Volz, çocuk edebiyatında çeviri dili olarak Türkçe ve Almancayı masaya yatıracak.