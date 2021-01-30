Listedeki 4 bin 500 kişi tehlikede! GKRY'de ortalık fena karıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması skandalının ardından batık kredi üzerinden yolsuzluk olayıyla sarsıldı. Rum medyasından Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bahse konu kişilerin devletten kredi çekerek, ödemediği ifade edildi. Ülkede adı yolsuzluğa karışan siyasi ve iş adamlarının listesi Rum Meclisi’nin internet sayfasında yayınlandı. "Yorgacis Listesi" başlığı altında yayınlanmanan listenin ardından ülkede yükselen tansiyonun ardından Rum Meclisi'nin web sitesinin çöktüğü belirtildi.

Ödenmeyen kredi borcu toplam 107 milyon TL

Meclisin dünkü oturumunda bir çok millletvekili listenin yayınlanmasına "Evet" oyu kullandığı belirtildi. 30 sayfalık listede milletvekili, bürokrat ve işadamlarının içinde bulunduğu 4 bin 500 kişinin ismi yer aldı. Rum basını, yapılan yolsuzluğun toplam değerinin 14.7 milyon ( 107 milyon TL) olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı 35 kez kredi çekti

Filerefterhos gazetesi listede en çok dikkat çeken isimlerden birinin ülkedeki ünlü siyasetçi ve 35 kez kredi çekerek ödeme yapmayan bir belediye başkanı olduğunu aktardı. Diğer yandan listede adı geçen bir çok ismin olayı yalanladığı kaydedildi.

Altın pasaport yolsuzluğuna karşı yeni önlem

Öte yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması skandalının ardından yolsuzlukla mücadele kapsamında tedbirler alındı. Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, yolsuzlukla mücadele için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Anastasiadis, tedbirleri, adı yolsuzluğa karışan görevlilerin kontrolsüzce davranmaya devam ettiklerine dair yaygın olan bir algıya karşı "şimdiye kadarki en büyük müdahale" olarak nitelendirdi. Önlemler arasında başsavcı yönetiminde bir yolsuzlukla mücadele görev gücünün kurulması ve potansiyel çıkar çatışmalarına karşı yetkililerin şahsi varlıklarını incelemekle görevle bir yapının kurulması da yer alıyor. Anastasiadis, 8 senelik görev süresi boyunca Rum kesiminde yaşanan yolsuzluklarda payı olduğu gerekçesiyle çok sayıda sosyal medya paylaşımındaki eleştirilerin de hedefi oldu.