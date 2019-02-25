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Liselilerden çevre dostu buluş

TÜBİTAK 50.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:20
Liselilerden çevre dostu buluş

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Sergisi açıldı. Sergide, öğrencilerin yaptığı "Çamaşır Makinelerinde KOİ Değerinin Düşürülme Projesi" ile çamaşır makinelerinden çıkan kirli su arıtılabiliyor.



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Sergisi açıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonunda 12-15 Mart tarihlerinde açık olacak bölge sergisinde 12 kategoride 100 proje yer aldı. Sergi sonunda finalist olarak seçilecek 18 proje, 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finali Yarışması’nda bölgeyi temsil edecek. Samsun bölge sergisinin ilk gününde birbirinden ilginç projeler yer aldı. Lise öğrencileri yaptıkları önemli projelerle bilim dünyasına ışık tutacak.



Sergide yer alan Tokat Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğrencisi Serhat Dursun Öztürk ve Arda Arpacı’nın yaptığı "Çamaşır Makinelerinde KOİ Değerinin Düşürülme Projesi" ile çamaşır makinelerinden çıkan kirli su arıtılabiliyor. Bütün çamaşır makinelerine takılabilen sistem sayesinde kirli su yüzde 42 oranında arıtılabiliyor. Yine çamaşır makinelerine takılabilen geliştirdikleri farklı bir aparat sayesinde ise makineden yıkanan çamaşırlar yüzde 50 oranında deterjandan arındırılabiliyor. Yaptıkları bu proje ile çevre kirliliğini önlemeye planlayan öğrenciler, projeleri için patent başvurusunda bulundular.



Tokat Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Arpacı, "Öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmada, deterjanlarının çevreye verdiği zararı en aza indirgemek için bir sistem geliştirdik. Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) adını verdiğimiz KOİ değerini düşürmeyi başardılar. Bu sistem bütün çamaşır makinelerinde kullanılabilecek. Çevre dostu bir proje. Patent başvurularımızı yaptık" dedi.



Tarım Robotu Türkbey


İlgi çeken diğer bir projede ise Ordu Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yakup Karabalta, Emrecan Dolu’nun yaptığı "Tarım Robotu Türkbey" isimli proje yer aldı. Çevre dostu tarım robotu Türkbey otomatik olarak sulama yaparak ilaç atıyor.



"Bin 263 proje başvurusu yapılmıştı"


TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, "1969 yılında başlayan ve 50’ncisini düzenlediğimiz bu yarışma Türkiye genelinde 12 bölge merkezinde yapılmaktadır. Samsun bölgesi: Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinden oluşmaktadır. Yarışmanın 50. yılında, bölgemizde 12 farklı alanda, biyoloji 130, coğrafya 81, değerler eğitimi 98, fizik 83, kimya 75, matematik 129, psikoloji 63, sosyoloji 143, tarih 109, teknolojik tasarım 162, Türk dili ve edebiyatı 120, yazılım 70 olmak üzere toplam bin 263 proje başvurusu yapılmıştır. Türkiye genelindeki başvuru sayısı 16 bin 679’dur. Hedefimiz proje sayısı ve niteliğini daha da artırmaktır. Proje yönetim istemi üzerinden, jüri üyelerinin yapmış olduğu ön değerlendirilmeler sonucu bölge sergisine 12 farklı alandan 100 proje seçilmiştir. Bölge merkezimizde düzenlen sergi sonucunda, jüri üyeleri tarafından finalist olarak seçilecek 18 proje, 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finali Yarışması’nda bölgemizi temsil edecektir. TÜBİTAK’ın düzenlemiş olduğu bu proje yarışmalarının temel amacı, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin ’amacı’ değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecindeki kazanımlarıdır. Bu proje yarışmaları, ülkemizde bilim ve teknoloji potansiyelini geliştirmek için çok değerlidir. Bilim kilim dokumak gibidir, ilmek ilmek ilerler. Bizim burada yaptığımız ilmek sayısını arttırmaktır" diye konuştu.



Açılışa, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:20
  1. sergi
  2. bilim

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