Liseli gençler Gençlik kampında moral depoladılar

Öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı katılım başvurusu ile kampa davet edilen liseli gençler katıldıkları etkinliklerle moral depoladılar.

Kandilli Kamp Kayak Merkezinde bulunan doğa kamp merkezinde birkaç etapta düzenlenen Gençlik Doğa Kamplarının ilk etabı 29, 30, 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampta sportif faaliyetler, müzik dinletileri, turistik ve tarihi geziler gibi çeşitli etkinlikler yer aldı.

Kız ve erkek kamplarının 7 ila 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında devam edeceğini ifade eden Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, “Liseli gençlerimizle bir araya geliyoruz. Hem doğa yürüyüşü yapıyor, hem gençlik obamızı tanıyor, hem geziyor hem eğleniyoruz” dedi.