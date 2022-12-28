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Aktüel Liselerin 8 bin 300 ürünü tescil edildi
Aktüel

Liselerin 8 bin 300 ürünü tescil edildi

28 Şubat’ın enkaz haline getirdiği mesleki eğitimin bugün ülkeyi sırtlandığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 yılı bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:55:00 -
Liselerin 8 bin 300 ürünü tescil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde üretilen ürünlere ilgili, “2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 yılı bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık” dedi.

Bakan Özer, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışında, lisenin Türkiye’de ilk olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasını eleştiren Özer, bu uygulamanın akademik anlamda başarılı olan öğrencileri mesleki eğitimden uzaklaştırdığını, bunun sonucunda iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetişmediğini anlatan Özer, “2012 yılında katsayı uygulamasının kaldırılmasından sonra tüm milli eğitim bakanlarımız, bürokratlar, mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için çok ciddi projeler gerçekleştirdi. Artık meslek liseleri akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği lise türüne dönüştü. Yüzde 1’lik başarı diliminden öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. ASELSAN Meslek Lisesi, Teknopark İstanbul Meslek Lisesi, inşallah bu lisemiz de artık yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci alacak.” dedi.

Ülkelerin gelişmesinde fikri mülkiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 yılı bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık. Patentin, faydalı modelin, markanın ve tasarımın, bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirildi. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Meslek liseleri ihracat yaptığı ürünü de kendisi üretiyor. 28 Şubat sürecinin getirmiş olduğu enkazdan gerçekten devasa, ülkenin tüm ihtiyacını karşılayan güçlü bir mesleki eğitim doğdu.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer öğrencilerle erişte kesti

Törenin ardından protokoldekiler, yöresel mutfak lezzetlerinin korunması ve tanıtılması amacıyla açılan okulu gezdi. Lisede açılan kadın kooperatiflerinin stantlarını ziyaret eden Özer, tandırda yöresel ekmek yapımını izledi ve yemek hazırlayan gençleri mutfakta ziyaret etti. Okulda öğrencilerle erişte de kesen Özer, daha sonra öğrencilerin hazırladığı yöresel lezzetleri tattı.

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