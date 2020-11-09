Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihini duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
LGS’de hangi dersten kaç soru var?
1. OTURUM SÖZEL DERS VE KONU DAĞILIMI
TÜRKÇE - SORU SAYISI: 20
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - SORU SAYISI: 10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - SORU SAYISI: 10
YABANCI DİL - SORU SAYISI: 10
TOPLAM: 50 SORU
2. OTURUM SAYISAL DERS VE KONU DAĞILIMI
MATEMATİK - SORU SAYISI: 20
FEN BİLİMLERİ - SORU SAYISI: 20
TOPLAM: 40 SORU
20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturum saat 09:30'da başlayacak, ikinci oturumun başlama saati ise 11:30 olacak.