Lisede silahlı dehşet! Öğretmenini vurdu, kendi açtığı ateşle öldü
ABD’nin Texas eyaletinde bir lisede yaşanan silahlı olayda, 15 yaşındaki erkek öğrencinin kadın öğretmenini vurduğu bildirildi.
ABD’nin Texas eyaletine bağlı Bulverde kentindeki bir lisede yaşanan silahlı olay korku dolu anlara yol açtı. Bölge yetkilileri, Texas'ın Bulverde kentindeki bir lisede meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, 15 yaşındaki erkek öğrencinin, kadın öğretmenini silahla yaraladığını belirtti.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Öğretmenin hastaneye sevk edildiğini bildiren yetkililer, sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, yetkililer öğrencinin kendi açtığı ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.
Yetkililer, okulun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda velileriyle buluşturulduğunu kaydetti.