Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran’da LGS’ye girdi LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklandı ve ardından lise tercihleri başladı. Hem öğrenciler hem de veliler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, lise sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Milyonlarca öğrenci hayallerini süsleyen liseye yerleşmek için 6 Haziran’da LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Hem merkezi sınav hem de adrese dayalı sisteme göre tercih yapanlar hangi lisede eğitim hayatlarına devam edeceklerini araştırmaya başladı. Peki, lise tercihleri ne zaman açıklanacak?
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih işlemleri e okul üzerinden 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yayımlanan kılavuzda yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor. Yerleştirme sonuçları E Okul üzerinden açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler içinse ikinci bir tercih süreci başlayacak.
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