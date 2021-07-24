  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?

Erdoğan'ın sözlerinin ardından BMGK'dan Türkiye ve KKTC için küstah açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezonu yaklaşıyor! Emre Konuk’tan Sultan Alp Arslan paylaşımı

Sözde demokrat Orhan Aydın'dan 'ayaklanma' çağrısı!

İşte emperyalistlerin maması ile büyüyenler! Ruşen Çakır'ı savunup iktidarı hedef aldı

Rusya’dan flaş Taliban açıklaması

Bakan Koca'yı hedef alan Prof. Başer: Sağlıkçılar kimsenin emrinde değil

İBB'nin bu yaptığı tesadüf olamaz! Ekrem'in "Karma Seans" ve "LGBT Müdürlüğü" hamlesinin altından bakın ne çıktı

Muhabirden sel bölgesinde skandal hareket! İfşa olunca kovuldu
İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay paylaşımı
Evinin avlusundan hazine çıktı! Taşınması 3 yıl sürdü
Dikkat çeken 'kripto para' kararı! Erişim sağlanacağını duyurdu
Eğitim Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran’da LGS’ye girdi LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklandı ve ardından lise tercihleri başladı. Hem öğrenciler hem de veliler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, lise sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 00:52:00 -
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrenci hayallerini süsleyen liseye yerleşmek için 6 Haziran’da LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Hem merkezi sınav hem de adrese dayalı sisteme göre tercih yapanlar hangi lisede eğitim hayatlarına devam edeceklerini araştırmaya başladı. Peki, lise tercihleri ne zaman açıklanacak?

Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih işlemleri e okul üzerinden 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yayımlanan kılavuzda yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor. Yerleştirme sonuçları E Okul üzerinden açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler içinse ikinci bir tercih süreci başlayacak.

LGS 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?
Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?

Eğitim

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay