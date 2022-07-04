Lise yerel yerleştirme nasıl yapılacak? 2022 yerel yerleştirme merkezi yerleştirme tercihleri nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022- 2023 eğitim öğretim yılı LGS lise tercih takvimini açıkladı. Buna göre Lise tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

Lise yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

Yerel yerleştirmede kaç okul tercih edilecek? Yerel yerleştirme tercih edilecek okullar hangileri?

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul seçebilecek.

LGS yerel yerleştirme yeşil, mavi, kırmızı renk anlamı nedir, neyi ifade ediyor?

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek. Lise tercih kılavuzu için tıklayın